08.02.2019 12:49
Пьяный водитель сбил женщину-пешехода и уехал с места преступления
Дзержинский райсуд Харькова вынес приговор пьяному шоферу.
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Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор
пьяному водителю, который сбил женщину на Алексеевке.
Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.
По данным следствия, вечером 27 июня 2017 года мужчина ехал по проспекту Победы со скоростью около 80 километров в час.
Возле дома №76 он не сбросил скорость перед пешеходным переходом и сбил харьковчанку.
В результате женщина получила сотрясение мозга, переломы основания черепа и челюсти, а также лучевой, пястной, большой и малой берцевых костей.
После ДТП инвалид III группы скрылся с места происшествия.
Во время разбирательства водитель признал свою вину и сообщил, что частично возместил ущерб потерпевшей.
Женщина и ее представители обратились с требованием выплатить еще 198 тысяч гривен.
Суд признал харьковчанина виновным по статьям 286 ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее получение тяжких телесных повреждений") и 135 ("оставление в опасности") УК Украины.
Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили реальное наказание на трехлетний испытательный срок.
Кроме того, служители Фемиды обязали его выплатить жертве аварии 174 тысячи гривен.
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.