08.02.2019 12:49

Пьяный водитель сбил женщину-пешехода и уехал с места преступления

Дзержинский райсуд Харькова вынес приговор пьяному шоферу.



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Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор пьяному водителю, который сбил женщину на Алексеевке.

Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, вечером 27 июня 2017 года мужчина ехал по проспекту Победы со скоростью около 80 километров в час.

Возле дома №76 он не сбросил скорость перед пешеходным переходом и сбил харьковчанку.

В результате женщина получила сотрясение мозга, переломы основания черепа и челюсти, а также лучевой, пястной, большой и малой берцевых костей.

После ДТП инвалид III группы скрылся с места происшествия.

Во время разбирательства водитель признал свою вину и сообщил, что частично возместил ущерб потерпевшей.

Женщина и ее представители обратились с требованием выплатить еще 198 тысяч гривен.

Суд признал харьковчанина виновным по статьям 286 ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее получение тяжких телесных повреждений") и 135 ("оставление в опасности") УК Украины.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили реальное наказание на трехлетний испытательный срок.

Кроме того, служители Фемиды обязали его выплатить жертве аварии 174 тысячи гривен.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.