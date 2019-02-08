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08.02.2019  12:49   

Пьяный водитель сбил женщину-пешехода и уехал с места преступления

Дзержинский райсуд Харькова вынес приговор пьяному шоферу.


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Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор пьяному водителю, который сбил женщину на Алексеевке.
 
Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.
 
По данным следствия, вечером 27 июня 2017 года мужчина ехал по проспекту Победы со скоростью около 80 километров в час.
 
Возле дома №76 он не сбросил скорость перед пешеходным переходом и сбил харьковчанку.
 
В результате женщина получила сотрясение мозга, переломы основания черепа и челюсти, а также лучевой, пястной, большой и малой берцевых костей.
 
После ДТП инвалид III группы скрылся с места происшествия.
 
Во время разбирательства водитель признал свою вину и сообщил, что частично возместил ущерб потерпевшей.
 
Женщина и ее представители обратились с требованием выплатить еще 198 тысяч гривен.
 
Суд признал харьковчанина виновным по статьям 286 ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее получение тяжких телесных повреждений") и 135 ("оставление в опасности") УК Украины.
 
Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили реальное наказание на трехлетний испытательный срок.
 
Кроме того, служители Фемиды обязали его выплатить жертве аварии 174 тысячи гривен.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
 
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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