У выходцев из северной Африки в кафе отобрали мобильник, деньги – и раздели

Граждане Марокко и Алжира стали жертвами разбойного нападения.
Нападение произошло в кафе. Двое мужчин угрожали иностранцам молотком и ножом. Злоумышленники требовали у своих жертв деньги и другие ценности, которые могли быть в тех при себе. В результате нападавшим удалось отобрать у иностранцев мобильные телефоны, куртку и деньги в сумме чуть более 2 тысяч гривен.
После обращения иностранцев в полицию удалось выйти на грабителей. Ими оказались двое жителей Харькова (1991 года и 1979 года). Оба ранее судимы. Во время задержания у них изъяли молоток, нож, а также награбленное.
Начато уголовное производство по статье 187 Уголовного кодекса Украины - разбой.
Обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, то действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: