08.02.2019 10:20

У выходцев из северной Африки в кафе отобрали мобильник, деньги – и раздели

Граждане Марокко и Алжира стали жертвами разбойного нападения.



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Нападение произошло в кафе. Двое мужчин угрожали иностранцам молотком и ножом. Злоумышленники требовали у своих жертв деньги и другие ценности, которые могли быть в тех при себе. В результате нападавшим удалось отобрать у иностранцев мобильные телефоны, куртку и деньги в сумме чуть более 2 тысяч гривен.

После обращения иностранцев в полицию удалось выйти на грабителей. Ими оказались двое жителей Харькова (1991 года и 1979 года). Оба ранее судимы. Во время задержания у них изъяли молоток, нож, а также награбленное.

Начато уголовное производство по статье 187 Уголовного кодекса Украины - разбой.