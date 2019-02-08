08.02.2019 10:34

Избиение фельдшера скорой: полиция возбудила уголовное дело

В Балаклейском районе полицейские выясняют обстоятельства нападения на медицинского работника.



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Напомним, 7 февраля в селе Морозовка избили работника скорой помощи, прибывшей на вызов. Сообщение об этом поступило в Балаклейский отдел полиции в 00:24

26-летний фельдшер с переломом носа и гематомой глаза сейчас находится в Харьковской областной клинической больнице. Состояние его здоровья стабильное.



Работники группы реагирования патрульной полиции немедленно выехали по указанному адресу и прекратили правонарушение, после чего доставили участников события в Балаклейской центральной районной больницы.



Полицейские установили, что 20-летний житель села Морозовка вызвал своей беременной сожительнице скорую помощь, сотрудники которой приехали примерно за 15 минут. Однако мужчину это не устраивало. Между ним и медицинской бригадой возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил в лицо 26-летнего фельдшера.



Кроме того установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, как и его 18-летняя сожительница. Несмотря на беременность, девушка злоупотребляет спиртным. Именно из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя ей стало плохо. Девушке оказали медицинскую помощь ее отпустили домой.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику.