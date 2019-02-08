08.02.2019 11:01

Полиция разыскивает опасного преступника (ФОТО)

За совершение ряда тяжких преступлений разыскивается Митров Леонид Валерьевич, 1982 года рождения.



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Разыскиваемый подозревается в совершении ряда тяжких уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4, 5 ст. 185 (кража), ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленник может передвигаться на автомобилях «Toyota Camry» государственный номер АХ7770ИХ черного цвета, или «Toyota C-HR» белого цвета государственный номер АХ4455СТ.

Департаментом уголовного розыска НПУ совместно с ГУНП в Харьковской области принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.



«Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о лице, разыскивается, просим сообщить по телефонам: 067-570-23-66, 067-881-08-33, 097-303-02-95, дежурная часть ГУНП в Сумской области ( 0542) 667-010, дежурная часть ГУНП в Харьковской области (057) 7059-300 или по телефону «102»», – обращаются правоохранители.