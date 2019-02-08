Закладчик со стажем может сесть на 10 лет

Прокуратура утвердила обвинение «закладчику» наркотиков.
Обвинительный акт в отношении подозреваемого в наркосбыте направлен в Московский районный суд Харькова местной прокуратурой № 4.
Подозреваемый распространял свертки с наркотическими средствами и психотропными веществами путем осуществления «закладок». Потенциальных покупателей искал через интернет. После перевода средств на банковскую карточку, «клиент» получал фото местности с пометками, где спрятаны наркотики.
По данным следствия мужчина имел целью распространить 112 таких свертков.
Всего подозреваемому инкриминируется 65 эпизодов преступной деятельности.
За совершенные наркопреступления подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
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