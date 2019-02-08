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08.02.2019  11:25   

Закладчик со стажем может сесть на 10 лет

Прокуратура утвердила обвинение «закладчику» наркотиков.


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Обвинительный акт в отношении подозреваемого в наркосбыте направлен в Московский районный суд Харькова местной прокуратурой № 4.

Подозреваемый распространял свертки с наркотическими средствами и психотропными веществами путем осуществления «закладок». Потенциальных покупателей искал через интернет. После перевода средств на банковскую карточку, «клиент» получал фото местности с пометками, где спрятаны наркотики. 

По данным следствия мужчина имел целью распространить 112 таких свертков.

Всего подозреваемому инкриминируется 65 эпизодов преступной деятельности.
 
За совершенные наркопреступления подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  наркотики, прокуратура, харьков
 
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