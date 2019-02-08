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08.02.2019  11:55   

На Новых Домах прохожего ставили без денег и связи

Грабителей по горячим следам задержали патрульные.


// Патрульная полиция

Днем 7 февраля на проспекте Героев Сталинграда неизвестные, угрожая мужчине, заблари деньги, два мобильных телефона, после чего ушли.

Вызванные на место преступления патрульные узнали приметы грабителей, и на поиски злоумышленников был ориентирован личный состав полиции.

Впоследствии при отработке прилегающей территории патрульные обнаружили двух мужчин, которые подпадали под описания потерпевшего.

Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас делом занимаются следователи.

Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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