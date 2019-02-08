На Новых Домах прохожего ставили без денег и связи

Грабителей по горячим следам задержали патрульные.
Днем 7 февраля на проспекте Героев Сталинграда неизвестные, угрожая мужчине, заблари деньги, два мобильных телефона, после чего ушли.
Вызванные на место преступления патрульные узнали приметы грабителей, и на поиски злоумышленников был ориентирован личный состав полиции.
Впоследствии при отработке прилегающей территории патрульные обнаружили двух мужчин, которые подпадали под описания потерпевшего.
Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас делом занимаются следователи.
Обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, то действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: