08.02.2019 11:55

На Новых Домах прохожего ставили без денег и связи

Грабителей по горячим следам задержали патрульные.



// Патрульная полиция

Днем 7 февраля на проспекте Героев Сталинграда неизвестные, угрожая мужчине, заблари деньги, два мобильных телефона, после чего ушли.

Вызванные на место преступления патрульные узнали приметы грабителей, и на поиски злоумышленников был ориентирован личный состав полиции.



Впоследствии при отработке прилегающей территории патрульные обнаружили двух мужчин, которые подпадали под описания потерпевшего.



Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас делом занимаются следователи.