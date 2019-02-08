На ЮЖД в кофе у марокканца служебная собака нашла наркотики (ФОТО)

Во время совместного патрулирования кинологов и сотрудников Холодногорского отдела полиции на территории Южного железнодорожного вокзала собака своим поведением указала на рюкзак иностранца.
В ходе досмотра вещей 24-летнего гражданина Марокко полицейские обнаружили целлофановый пакет с кофейными зернами, среди которых была скрыта стеклянная банка и два пакета с наркотическим веществом растительного происхождения, а также полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.
Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.
По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, то действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: