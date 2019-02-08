Главная Новости Криминал и происшествия На ЮЖД в кофе у марокканца служебная собака нашла наркотики (ФОТО)
08.02.2019  13:20   

На ЮЖД в кофе у марокканца служебная собака нашла наркотики (ФОТО)

Во время совместного патрулирования кинологов и сотрудников Холодногорского отдела полиции на территории Южного железнодорожного вокзала собака своим поведением указала на рюкзак иностранца.


// facebook

В ходе досмотра вещей 24-летнего гражданина Марокко полицейские обнаружили целлофановый пакет с кофейными зернами, среди которых была скрыта стеклянная банка и два пакета с наркотическим веществом растительного происхождения, а также полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  наркотик, харьков, вокзал, марокко, кофе
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Криминал и происшествия В том, что сало может быть наркотиком, убедились харьковские полицейские (ФОТО) 05.02 Криминал и происшествия Полицейским попался очередной «закладчик» наркотиков, тестировавший зелье дома на себе (ФОТО) 10.01 Криминал и происшествия В Харьковский СИЗО не попал чай с наркотиками
 
 

Видео

В Харькове ко Дню Святого Валентина запускают марафон влюбленных сердец. Зарегистрировать свой брак можно будет в течении нескольких часов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 