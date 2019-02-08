08.02.2019 13:20

На ЮЖД в кофе у марокканца служебная собака нашла наркотики (ФОТО)

Во время совместного патрулирования кинологов и сотрудников Холодногорского отдела полиции на территории Южного железнодорожного вокзала собака своим поведением указала на рюкзак иностранца.



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В ходе досмотра вещей 24-летнего гражданина Марокко полицейские обнаружили целлофановый пакет с кофейными зернами, среди которых была скрыта стеклянная банка и два пакета с наркотическим веществом растительного происхождения, а также полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.