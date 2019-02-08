Главная Новости Криминал и происшествия Огурцы с запрещенными травками законсервировали для сидельца СИЗО
08.02.2019  13:31   

Огурцы с запрещенными травками законсервировали для сидельца СИЗО

В Харьковском следственном изоляторе пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону учреждения, находящегося под охраной.


// Facebook/khadptspress

7 февраля во время осмотра заключенного Б., прибывшего в учреждение из ИВС, в его личных вещах, а именно в емкости с солеными огурцами, обнаружили 2 полиэтиленовых свертка весом 20 и 30 грамм с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета и полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета неизвестного происхождения, весом около 5 граммов.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
 Тэги:  наркотики, сизо, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Криминал и происшествия Закладчик со стажем может сесть на 10 лет 08.02 Криминал и происшествия Участковый офицер полиции обеспечил неадеквату в одном из парков пригорода Харькова до 3 лет несвободы 07.02 Криминал и происшествия Житель области запас полтора килограмма маковой соломки для себя (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове ко Дню Святого Валентина запускают марафон влюбленных сердец. Зарегистрировать свой брак можно будет в течении нескольких часов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 