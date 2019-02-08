Огурцы с запрещенными травками законсервировали для сидельца СИЗО

В Харьковском следственном изоляторе пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону учреждения, находящегося под охраной.
7 февраля во время осмотра заключенного Б., прибывшего в учреждение из ИВС, в его личных вещах, а именно в емкости с солеными огурцами, обнаружили 2 полиэтиленовых свертка весом 20 и 30 грамм с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета и полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета неизвестного происхождения, весом около 5 граммов.
По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
Обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, то действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
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давл.:
ветер: