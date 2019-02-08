08.02.2019 14:31

Вечером в электричке ранили ножом мужчину (ФОТО)

Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера в электричке Дергачи - Харьков.



// Типичные Дергачи

В одном из вагонов состава ранили ножом мужчину, пишет UA Харьков.



Сейчас пострадавший он в больнице скорой и неотложной помощи.

Как рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, у 43-летнего мужчины ранения шеи, предплечья и живота. Его госпитализировали в шоковом состоянии.



Фото: Типичные Дергачи