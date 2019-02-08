Вечером в электричке ранили ножом мужчину (ФОТО)

Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера в электричке Дергачи - Харьков.
В одном из вагонов состава ранили ножом мужчину, пишет UA Харьков.
Сейчас пострадавший он в больнице скорой и неотложной помощи.
Как рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, у 43-летнего мужчины ранения шеи, предплечья и живота. Его госпитализировали в шоковом состоянии.
Обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, то действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
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давл.:
ветер: