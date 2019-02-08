Главная Новости Криминал и происшествия Вечером в электричке ранили ножом мужчину (ФОТО)
08.02.2019  14:31   

Вечером в электричке ранили ножом мужчину (ФОТО)

Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера в электричке Дергачи - Харьков.


// Типичные Дергачи

В одном из вагонов состава ранили ножом мужчину, пишет  UA Харьков.

Сейчас пострадавший он в больнице скорой и неотложной помощи.

Как рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, у 43-летнего мужчины  ранения шеи, предплечья и живота. Его госпитализировали в шоковом состоянии.


Фото: Типичные Дергачи

Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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