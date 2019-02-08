08.02.2019 15:41

Убийство щенков: вскрытие показало - голодный щенок задохнулся из-за введенного медпрепарата

По состоянию на 7 февраля проведено вскрытие одного из найденных щенков тоса - ину. Осторожно, видео вскрытия- не для слабонервных.



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Паталогоанатом смог понять следующее.

Собака голодала около 2 суток.

Причина смерти: асфиксия (удушье).

Удушье наступило из-за острого отека легких.

Он был вызван применением препаратов группы миорелаксантов, которые используют в хирургии.

Что является основанием для такого вывода.

Легкие наполнены кровью.

Было предположение, что это или острая пневмония или введено какой-то препарат.

Так как лимфоузлы не увеличены, селезенка в норме, значит вариант инфекции, пневмонии отпадает.

И последний весомый аргумент в дыхательных путях, а именно в трахее находилась жидкость, свидетельствует о введении припараты.

Также осмотрев тело собаки обнаружили что он крепторг, то есть однояйцевых. Он не мог бы дать потомство.

Имел дисплазию коренных зубов.

На теле найден недельной давности укус.

И есть после смертного царапины, скорее всего сделаны Брауном (выжившим щенком), который пытался разбудить брата.

Вскрытие проводилось паталогоанатом Захарьев А.В., все зафиксировано на фото - и видеосъемку, но до решения суда официального статуса не имеет, так как проводилось по инициативе волонтеров.