08.02.2019 15:41
Убийство щенков: вскрытие показало - голодный щенок задохнулся из-за введенного медпрепарата
По состоянию на 7 февраля проведено вскрытие одного из найденных щенков тоса - ину. Осторожно, видео вскрытия- не для слабонервных.
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Паталогоанатом смог понять следующее.
Собака голодала около 2 суток.
Причина смерти: асфиксия (удушье).
Удушье наступило из-за острого отека легких.
Он был вызван применением препаратов группы миорелаксантов, которые используют в хирургии.
Что является основанием для такого вывода.
Легкие наполнены кровью.
Было предположение, что это или острая пневмония или введено какой-то препарат.
Так как лимфоузлы не увеличены, селезенка в норме, значит вариант инфекции, пневмонии отпадает.
И последний весомый аргумент в дыхательных путях, а именно в трахее находилась жидкость, свидетельствует о введении припараты.
Также осмотрев тело собаки обнаружили что он крепторг, то есть однояйцевых. Он не мог бы дать потомство.
Имел дисплазию коренных зубов.
На теле найден недельной давности укус.
И есть после смертного царапины, скорее всего сделаны Брауном (выжившим щенком), который пытался разбудить брата.
Вскрытие проводилось паталогоанатом Захарьев А.В., все зафиксировано на фото - и видеосъемку, но до решения суда официального статуса не имеет, так как проводилось по инициативе волонтеров.