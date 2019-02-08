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08.02.2019  15:41   

Убийство щенков: вскрытие показало - голодный щенок задохнулся из-за введенного медпрепарата

По состоянию на 7 февраля проведено вскрытие одного из найденных щенков тоса - ину. Осторожно, видео вскрытия- не для слабонервных.


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Как сообщает в соцсетях, группа волонтеров нашедших живого и мертвых щенков, было проведено вскрытие мертвого щенка кобеля, видео которого выложено в сеть защитники животных.
 
Паталогоанатом смог понять следующее.
 
Собака голодала около 2 суток.
 
Причина смерти: асфиксия (удушье).  
 
Удушье наступило из-за острого отека легких.
 
Он был вызван применением препаратов группы миорелаксантов, которые используют в хирургии.
 
Что является основанием для такого вывода. 
 
Легкие наполнены кровью. 
 
Было предположение, что это или острая пневмония или введено какой-то препарат. 
 
Так как лимфоузлы не увеличены, селезенка в норме, значит вариант инфекции, пневмонии отпадает. 
 
И последний весомый аргумент в дыхательных путях, а именно в трахее находилась жидкость, свидетельствует о введении припараты.
 
Также осмотрев тело собаки обнаружили что он крепторг, то есть однояйцевых. Он не мог бы дать потомство. 
 
Имел дисплазию коренных зубов. 
 
На теле найден недельной давности укус. 
 
И есть после смертного царапины, скорее всего сделаны Брауном (выжившим щенком), который пытался разбудить брата.
 
Вскрытие проводилось паталогоанатом Захарьев А.В., все зафиксировано на фото - и видеосъемку, но до решения суда официального статуса не имеет, так как проводилось по инициативе волонтеров.
Тэги:  убийство щенков, удушье, харьков
 
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