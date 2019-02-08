08.02.2019 15:29

Поножовщина в электричке: полиция начала расследование

Правоохранители устанавливают обстоятельства нанесения мужчине телесных повреждений в электропоезде.



// Типичные Дергачи

Напомним, 7 февраля в вечерней электричке ранили ножом 43-летнего мужчину.

В 22:54 в Дергачевский отдел полиции сообщили, что на станцию Дергачи прибывает поезд сообщением «Казачья Лопань – Харьков», в вагоне которого находится человек с ножевым ранением.

При выезде на место происшествия полицейские установили личность потерпевшего. Им оказался 43-летний житель поселка Малая Даниловка. По словам матери мужчины, денег и ценных вещей у него не было.

Пострадавший с резаной раной шеи, плеча и проникающим ножевым ранением в области живота был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое.



Следователями Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



В настоящее время работниками полиции принимаются меры для установления личности злоумышленника и его задержания.