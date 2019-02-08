Поножовщина в электричке: полиция начала расследование

Правоохранители устанавливают обстоятельства нанесения мужчине телесных повреждений в электропоезде.
Напомним, 7 февраля в вечерней электричке ранили ножом 43-летнего мужчину.
В 22:54 в Дергачевский отдел полиции сообщили, что на станцию Дергачи прибывает поезд сообщением «Казачья Лопань – Харьков», в вагоне которого находится человек с ножевым ранением.
При выезде на место происшествия полицейские установили личность потерпевшего. Им оказался 43-летний житель поселка Малая Даниловка. По словам матери мужчины, денег и ценных вещей у него не было.
Пострадавший с резаной раной шеи, плеча и проникающим ножевым ранением в области живота был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое.
Следователями Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В настоящее время работниками полиции принимаются меры для установления личности злоумышленника и его задержания.
Обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, то действуйте!
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
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