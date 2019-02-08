08.02.2019 17:17

Прокуратура требует реального приговора пьяному водиле, сбившему женщину-пешехода

После этого мужчина уехал с месте преступления.



hk.npu.gov.ua

Прокуратура сообщает о том,что готовит апелляционную жалобу с требованием назначения более строгого наказания для водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину и скрылся с места происшествия.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, приговором Дзержинского районного суда г.. Харькова 30-летнего мужчину признали виновным в совершении ДТП и оставлении потерпевшего в опасности (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

По данным следствия, вечером 27 июня 2017 года мужчина ехал по проспекту Победы со скоростью около 80 километров в час.

Суд назначил водителю условное наказание - 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. В то же время прокурор настаивал на 5 годах реального лишения свободы.

«Позиция суда о наказании виновника аварии кажется нам слишком мягкой. Поэтому, чтобы правонарушитель понес заслуженное наказание за совершенное преступление, прокуратура сейчас готовит апелляционную жалобу », - отметил М. Блохин.

Напомним, трагедия случилась в июне 2017 года на пр. Победы. Нетрезвый водитель автомобиля Toyota на пешеходном переходе сбил женщину. Мужчина оставил пострадавшую на дороге, а сам уехал с места происшествия.

В результате аварии женщина получила многочисленные переломы и тяжелые травмы. Водителя задержали в тот же вечер, хотя мужчина пытался бежать от правоохранителей.