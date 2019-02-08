08.02.2019 19:54

Житель пригорода расправился с беззащитными щенками (ФОТО)

Мужчина отравил хвостатых, несмотря на протесты заботившейся о них женщины.



//gx.net.ua

Как сообщает Город Х, грустная история произошла в Купянском районе, недалеко от поселка Ковшаровка.

По словам местных жителей, в дачном поселке, где с осени многие дома пустуют и зимовать остаются лишь несколько семей, бездомная собака родила щенков.

«Это было накануне Нового года. Собака-мама дикая, к человеку не подходила, но еду брала. Родила нескольких пушистых щенков, которых мы пытались пристроить, а саму собаку стерилизовать», - рассказывает зооволонтер Виктория Кручина.

По словам женщины, двоих «мальчиков» уже успели пристроить, но люди интересовались и остальными щенками.

Но ситуация внезапно изменилась – мужчина, который живет через несколько дачных участков, стал угрожать расправой.

«Сказал, что уберет щенков. Женщина которая их подкармливала, умоляла не трогать малышей, говорила, что уже пристраиваем, готова была на колени стать, лишь бы не убивал... А через несколько дней, придя кормить собачью семью, нашла мертвого, с пеной у рта, щенка. Там же в сарае были и остальные. Рука человека положила им в тарелку еду с ядом, и они, виляя хвостиками, доверчиво ее съели», - вздыхает Виктория.