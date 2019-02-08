08.02.2019 17:49

Мошенники обокрали автомобилистов на два с половиной миллиона гривен (ВИДЕО)

Всего фирма аферистов обманула около 90 человек.



news.pn

Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 февраля в Киевский отдел начали поступать заявления от граждан о том, что фирма, которая предоставляет услуги по доставке и растаможке автомобилей не выполняет условия договоров.

Начиная с декабря прошлого года харьковчане заключали соглашения с фирмой, расположенной по улице Шевченко, по доставке и растаможке автомобилей из Польши, Литвы, Латвии, Кореи. Сотрудники фирмы получили от каждого из примерно 90 заявителей деньги за предоставление услуг от 28 000 гривен и выше и исчезли.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас проверяются факты, изложенные в заявлениях, опрашиваются пострадавшие лица, решаются вопросы о признании их потерпевшими.