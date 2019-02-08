Главная Новости Криминал и происшествия Мошенники обокрали автомобилистов на два с половиной миллиона гривен (ВИДЕО)
08.02.2019  17:49   

Мошенники обокрали автомобилистов на два с половиной миллиона гривен (ВИДЕО)

Всего фирма аферистов обманула около 90 человек.


news.pn
Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 февраля в Киевский отдел начали поступать заявления от граждан о том, что фирма, которая предоставляет услуги по доставке и растаможке автомобилей не выполняет условия договоров.
 
Начиная с декабря прошлого года харьковчане заключали соглашения с фирмой, расположенной по улице Шевченко, по доставке и растаможке автомобилей из Польши, Литвы, Латвии, Кореи. Сотрудники фирмы получили от каждого из  примерно 90 заявителей деньги за предоставление услуг от 28 000 гривен и выше и исчезли.
 
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Сейчас проверяются факты, изложенные в заявлениях, опрашиваются пострадавшие лица, решаются вопросы о признании их потерпевшими.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, доставка и растаможка, харьков
 
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