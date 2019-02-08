08.02.2019 19:19

Внимание! Разыскивается опасный преступник! (ФОТО)

Разыскиваемый Николай Фролов причастен к совершению покушения на убийство жителя поселка Малая Даниловка.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Дергачевского отдела полиции разыскивают жителя села Цуповка Фролова Николая Сергеевича, 1983 года рождения.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, волосы короткие русые, глаза серые, среднего телосложения, сутулый.

Полицейские установили, что разыскиваемый причастен к совершению покушения на убийство жителя поселка Малая Даниловка. 7 февраля пострадавший с колото-резаными и проникающими ножевыми ранениями был доставлен в одну из больниц Харькова.

Следователями Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Работники Дергачевского отдела полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по телефонам: 093-06-98-196, (05763) 2-08-88, 050-34-44-072, 102 или иным доступным способом.