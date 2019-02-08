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08.02.2019  19:19   

Внимание! Разыскивается опасный преступник! (ФОТО)

Разыскиваемый Николай Фролов причастен к совершению покушения на убийство жителя поселка Малая Даниловка.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Дергачевского отдела полиции разыскивают жителя села Цуповка Фролова Николая Сергеевича, 1983 года рождения.
 
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, волосы короткие русые, глаза серые, среднего телосложения, сутулый.
 
Полицейские установили, что разыскиваемый причастен к совершению покушения на убийство жителя поселка Малая Даниловка. 7 февраля пострадавший с колото-резаными и проникающими ножевыми ранениями был доставлен в одну из больниц Харькова.  
 
Следователями Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
Работники Дергачевского отдела полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по телефонам: 093-06-98-196, (05763) 2-08-88, 050-34-44-072, 102 или иным доступным способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, розыск, харьков
 
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