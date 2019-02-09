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09.02.2019  10:27   

Мужчина получил ожоги, спасая свой автомобиль

В Первомайском районе спасатели ликвидировали пожар автомобиля.


// Facebook

8 февраля в 13:22 пожарнім сообщили, что на ул. Бугайченко в г. Первомайском горит автомобиль Chevrolet Aveo.

На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и частично салон автомобиля на площади около 2 кв. Для ликвидации онгня пожарнім понадобилось менее 10 минут.

Во время пожара пострадал 44-летний владелец автомобиля. Мужчина получил ожоги верхних конечностей. Он самостоятельно обратился в районную больницу.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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