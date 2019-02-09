09.02.2019 12:04

Ночью трое злоумешленников ограбили пиццерию

7 февраля полицейские оперативно задержали мужчин, совершивших разбойное нападение на пиццерию.



// Нацполиция

Заявление подал владелез заведения. Он рассказал, что 3 злоумышленников ночью ворвались в помещение и угрожали физическим насилием ему и его знакомому.

Неизвестные завладели деньгами из кассы и мобильными телефонами потерпевших.

В тот же день патрульные полицейские разоблачили и задержали двух человек, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались 28 и 40-летние безработные мужчины, в которых владелец пиццерии узнал нападавших.

Вещественные доказательства изъяты.

По факту происшествия следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Двум злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, они находятся в изоляторе временного содержания. Работники полиции принимают меры по установлению третьего нападающего и его задержанию.