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09.02.2019  12:04   

Ночью трое злоумешленников ограбили пиццерию

7 февраля полицейские оперативно задержали мужчин, совершивших разбойное нападение на пиццерию.


// Нацполиция

Заявление подал владелез заведения. Он рассказал, что 3 злоумышленников ночью ворвались в помещение и угрожали физическим насилием ему и его знакомому.

Неизвестные завладели деньгами из кассы и мобильными телефонами потерпевших.

В тот же день патрульные полицейские разоблачили и задержали двух человек, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались 28 и 40-летние безработные мужчины, в которых владелец пиццерии узнал нападавших.

Вещественные доказательства изъяты.

По факту происшествия следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Двум злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, они находятся в изоляторе временного содержания. Работники полиции принимают меры по установлению третьего нападающего и его задержанию.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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