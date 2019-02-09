Односельчин залез в дом пенсионера и украл все деньги

Работники Великобурлукского отделения полиции в течение суток раскрыли личность злоумышленника.
7 февраля обокрали дом 87-летнего жителя села Красная Волна. Преступник проник в дом дедушки и украл 2000 гривен.
В содеянном разоблачили 49-летнего односельчанина потерпевшего. Мужчина признался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Решается вопрос о уведомление о подозрении злоумышленнику и избрании меры пресечения в отношении него.
День будет наполнен такой феерией эмоций, что у многих голова может пойти кругом! Чтобы прожить его в позитиве, старайтесь в общении обходить острые углы.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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давл.:
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