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09.02.2019  12:51   

Односельчин залез в дом пенсионера и украл все деньги

Работники Великобурлукского отделения полиции в течение суток раскрыли личность злоумышленника.


// Нацполиция

7 февраля обокрали дом 87-летнего жителя села Красная Волна. Преступник проник в дом дедушки и украл 2000 гривен.

В содеянном разоблачили 49-летнего односельчанина потерпевшего. Мужчина признался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Решается вопрос о уведомление о подозрении злоумышленнику и избрании меры пресечения в отношении него.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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