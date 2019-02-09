09.02.2019 14:37

Ночной пожар устроил переполох в пятиэтажке на Павловом Поле (ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара в жилом пятиэтажном доме эвакуированы 15 человек.



// ГСЧС

9 февраля в 1:25 пожарным сообщили о возгорании в подъезде на третьем этаже пятиэтажки на улице Есенина, 14.



26 спасателей на 4 автоцистернах и 1 автолестнице выехали на тушение.

На месте оказалось, что в подъезде на третьем этаже горел скат от автомобиля и обшивка входной двери. Площадь пожара составляла 5 кв.м.



Из-за сильного задымления было принято решение об эвакуации жителей третьего и верхних этажей. Всего спасатели обнаружили и немедленно вывели на свежий воздух 15 человек.



В 1:47 пожар был локализован, а в 2:29 полностью ликвидирован.



Сейчас выясняются причина пожара и убытки, нанесенные огнем.