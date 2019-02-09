Главная Новости Криминал и происшествия Ночной пожар устроил переполох в пятиэтажке на Павловом Поле (ВИДЕО, ФОТО)
09.02.2019  14:37   

Ночной пожар устроил переполох в пятиэтажке на Павловом Поле (ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара в жилом пятиэтажном доме эвакуированы 15 человек.


// ГСЧС

9 февраля в 1:25 пожарным сообщили о возгорании в подъезде на третьем этаже пятиэтажки на улице Есенина, 14.

26 спасателей на 4 автоцистернах и 1 автолестнице выехали на тушение.

На месте оказалось, что в подъезде на третьем этаже горел скат от автомобиля и обшивка входной двери. Площадь пожара составляла 5 кв.м.

Из-за сильного задымления было принято решение об эвакуации жителей третьего и верхних этажей. Всего спасатели обнаружили и немедленно вывели на свежий воздух 15 человек.

В 1:47 пожар был локализован, а в 2:29 полностью ликвидирован.

Сейчас выясняются причина пожара и убытки, нанесенные огнем.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.02 Криминал и происшествия Мужчина получил ожоги, спасая свой автомобиль 07.02 Криминал и происшествия Пожар оставил без жилья еще одну семью в пригороде Харькова 05.02 Криминал и происшествия Горит Сумской рынок: пожарные уже за работой (ФОТО, ВИДЕО )
 
 

Видео

В Харькове планируют до конца 2020 года всех обеспечить тепловыми счетчиками
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 