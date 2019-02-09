Ночной пожар устроил переполох в пятиэтажке на Павловом Поле (ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара в жилом пятиэтажном доме эвакуированы 15 человек.
9 февраля в 1:25 пожарным сообщили о возгорании в подъезде на третьем этаже пятиэтажки на улице Есенина, 14.
26 спасателей на 4 автоцистернах и 1 автолестнице выехали на тушение.
На месте оказалось, что в подъезде на третьем этаже горел скат от автомобиля и обшивка входной двери. Площадь пожара составляла 5 кв.м.
Из-за сильного задымления было принято решение об эвакуации жителей третьего и верхних этажей. Всего спасатели обнаружили и немедленно вывели на свежий воздух 15 человек.
В 1:47 пожар был локализован, а в 2:29 полностью ликвидирован.
Сейчас выясняются причина пожара и убытки, нанесенные огнем.
День будет наполнен такой феерией эмоций, что у многих голова может пойти кругом! Чтобы прожить его в позитиве, старайтесь в общении обходить острые углы.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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