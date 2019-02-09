09.02.2019 15:01

В Безлюдовке водитель выехал на встречку: четверых увезла скорая

Авария произошла 8 февраля в 20:20.



// Нацполиция

61-летний водитель автомобиля «Chery» выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с транспортными средствами «Daewoo» и «Seat».

В результате аварии водитель «Chery» получил ушибы различных частей тела.

43-летняя водитель и 48-летняя пассажирка «Daewoo» получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы тела,

46-летний пассажир «Daewoo» получил закрытый перелом костей носа.

Пострадавшие были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.