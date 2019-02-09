Главная Новости Криминал и происшествия В Безлюдовке водитель выехал на встречку: четверых увезла скорая
09.02.2019  15:01   

В Безлюдовке водитель выехал на встречку: четверых увезла скорая

Авария произошла 8 февраля в 20:20.


// Нацполиция

61-летний водитель автомобиля «Chery» выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с транспортными средствами «Daewoo» и «Seat».

В результате аварии водитель «Chery» получил ушибы различных частей тела.

43-летняя водитель и 48-летняя пассажирка «Daewoo» получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы тела,

46-летний пассажир «Daewoo» получил закрытый перелом костей носа.

Пострадавшие были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Криминал и происшествия Прокуратура требует реального приговора пьяному водиле, сбившему женщину-пешехода 08.02 Криминал и происшествия Пьяный водитель сбил женщину-пешехода и уехал с места преступления 07.02 Криминал и происшествия На Салтовке фура столкнулась с легковушкой
 
 

Видео

В Харькове планируют до конца 2020 года всех обеспечить тепловыми счетчиками
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 