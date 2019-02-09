В Безлюдовке водитель выехал на встречку: четверых увезла скорая

Авария произошла 8 февраля в 20:20.
61-летний водитель автомобиля «Chery» выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с транспортными средствами «Daewoo» и «Seat».
В результате аварии водитель «Chery» получил ушибы различных частей тела.
43-летняя водитель и 48-летняя пассажирка «Daewoo» получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы тела,
46-летний пассажир «Daewoo» получил закрытый перелом костей носа.
Пострадавшие были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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