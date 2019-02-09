09.02.2019 15:57

На Гоптовку возвращаются не пропущенные российскими таможенниками украинцы (ВИДЕО)

Проследние три дня к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ РФ.



// Госпогранслужба

Только через российский пункт пропуска «Нехотеевка», что напротив украинского «Гоптовка» в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причинам не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.



Российские пограничники не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как «Toyota-Prado», «Volkswagen-Passat» и другие.



Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию.



Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам Украины учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку кроме безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами.