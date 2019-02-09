На Гоптовку возвращаются не пропущенные российскими таможенниками украинцы (ВИДЕО)

Проследние три дня к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ РФ.
Только через российский пункт пропуска «Нехотеевка», что напротив украинского «Гоптовка» в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причинам не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.
Российские пограничники не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как «Toyota-Prado», «Volkswagen-Passat» и другие.
Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию.
Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам Украины учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку кроме безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами.
День будет наполнен такой феерией эмоций, что у многих голова может пойти кругом! Чтобы прожить его в позитиве, старайтесь в общении обходить острые углы.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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