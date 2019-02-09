На Салтовке задержали безработных, которые бомбили гаражи (ФОТО)

Установлено, что задержанные причастны к совершению 6 аналогичных преступлений.
Работники Московского отдела полиции задержали двух харьковчан во время профилактической отработки территории района.
Полицейские установили, что 28 и 26-летние безработные мужчины, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, зарабатывали на жизнь кражами из гаражей жителей района.
Злоумышленники срывали навесные замки и выносили все, что видели. Добычей преимущественно становились электроинструменты, автомагнитолы, автомобильные колонки, строительные инструменты и тому подобное.
На счету мужчин 6 эпизодов краж.
Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.
В настоящее время полицейские проверяют причастность правонарушителей к совершению аналогичных преступлений на территории района.
День будет наполнен такой феерией эмоций, что у многих голова может пойти кругом! Чтобы прожить его в позитиве, старайтесь в общении обходить острые углы.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажн.:
давл.:
ветер: