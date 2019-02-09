Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке задержали безработных, которые бомбили гаражи (ФОТО)
09.02.2019  15:04   

На Салтовке задержали безработных, которые бомбили гаражи (ФОТО)

Установлено, что задержанные причастны к совершению 6 аналогичных преступлений.


// Нацполиция

Работники Московского отдела полиции задержали двух харьковчан во время профилактической отработки территории района.

Полицейские установили, что 28 и 26-летние безработные мужчины, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, зарабатывали на жизнь кражами из гаражей жителей района.

Злоумышленники срывали навесные замки и выносили все, что видели. Добычей преимущественно становились электроинструменты, автомагнитолы, автомобильные колонки, строительные инструменты и тому подобное.

На счету мужчин 6 эпизодов краж.

Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские проверяют причастность правонарушителей к совершению аналогичных преступлений на территории района.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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