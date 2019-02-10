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10.02.2019  10:29   

Мужчина жестоко избил щенка: инцидентом занялась полиция

Правоохранители выясняют личность садиста.


// Facebook

8 февраля правоохранителям сообщили, что у подъезда дома на Стадионном проезде мужчина жестоко избил щенка. Заявление подала 27-летняя жительница дома.

На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная-группа.

Сейчас устанавливается степень тяжести телесных повреждений, которые получила животное.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянская отдела полиции. В настоящее время работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который избил животное.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  животное, полиция, харьков
 
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