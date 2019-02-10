Мужчина жестоко избил щенка: инцидентом занялась полиция

Правоохранители выясняют личность садиста.
8 февраля правоохранителям сообщили, что у подъезда дома на Стадионном проезде мужчина жестоко избил щенка. Заявление подала 27-летняя жительница дома.
На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная-группа.
Сейчас устанавливается степень тяжести телесных повреждений, которые получила животное.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянская отдела полиции. В настоящее время работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который избил животное.
День будет наполнен такой феерией эмоций, что у многих голова может пойти кругом! Чтобы прожить его в позитиве, старайтесь в общении обходить острые углы.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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