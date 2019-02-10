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10.02.2019  11:52   

Мужчина с палкой ограбил кафе под Харьковом

Грабителя интересовало спиртное и сигареты.


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8 февраля в 4:18 в Купянский отдел полиции обратилась работник кафе в селе Глушковка.

Женщина рассказала, что неизвестный мужчина зашел в заведение и, угрожая работникам деревянной палкой, завладел двумя бутылками водки, пачкой сигарет и запчастями от компьютера.

Полицейские оперативно задержали за совершение преступления 50-летнего мужчину.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в изоляторе временного содержания.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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