Мужчина с палкой ограбил кафе под Харьковом

Грабителя интересовало спиртное и сигареты.
8 февраля в 4:18 в Купянский отдел полиции обратилась работник кафе в селе Глушковка.
Женщина рассказала, что неизвестный мужчина зашел в заведение и, угрожая работникам деревянной палкой, завладел двумя бутылками водки, пачкой сигарет и запчастями от компьютера.
Полицейские оперативно задержали за совершение преступления 50-летнего мужчину.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в изоляторе временного содержания.
День будет наполнен такой феерией эмоций, что у многих голова может пойти кругом! Чтобы прожить его в позитиве, старайтесь в общении обходить острые углы.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажн.:
давл.:
ветер: