10.02.2019 12:41

И оружие, и наркотики: пассажир маршрутки основательно подготовился к поездке (ФОТО)

Правонарушителя обнаружили на стационарном посту в поселке Песочин.



// Нацполиция

Во время проверки автобуса полицейские установили, что пассажир микроавтобуса «Mercedes» имел при себе корпус ручной гранаты «РГД-5», запал «УЗРГМ-2» и бумажный сверток с сухой измельченной веществом, похожим на наркотическое.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.