Главная Новости Криминал и происшествия И оружие, и наркотики: пассажир маршрутки основательно подготовился к поездке (ФОТО)
10.02.2019  12:41   

И оружие, и наркотики: пассажир маршрутки основательно подготовился к поездке (ФОТО)

Правонарушителя обнаружили на стационарном посту в поселке Песочин.


// Нацполиция

Во время проверки автобуса полицейские установили, что пассажир микроавтобуса «Mercedes» имел при себе корпус ручной гранаты «РГД-5», запал «УЗРГМ-2» и бумажный сверток с сухой измельченной веществом, похожим на наркотическое.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Криминал и происшествия Копы заинтересовались арсеналом дедушки (ФОТО) 12.11 Криминал и происшествия На Гоптовке у водителя нашли травмат 12.11 Криминал и происшествия В Харькове будут судить патрульных, которые отобрали у мужчины авто по схеме «двойника»
 
 

Видео

В Харькове планируют до конца 2020 года всех обеспечить тепловыми счетчиками
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 