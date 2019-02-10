И оружие, и наркотики: пассажир маршрутки основательно подготовился к поездке (ФОТО)

Правонарушителя обнаружили на стационарном посту в поселке Песочин.
Во время проверки автобуса полицейские установили, что пассажир микроавтобуса «Mercedes» имел при себе корпус ручной гранаты «РГД-5», запал «УЗРГМ-2» и бумажный сверток с сухой измельченной веществом, похожим на наркотическое.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
День будет наполнен такой феерией эмоций, что у многих голова может пойти кругом! Чтобы прожить его в позитиве, старайтесь в общении обходить острые углы.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажн.:
давл.:
ветер: