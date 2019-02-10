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10.02.2019  10:10   

Участник тройного ДТП поделился ВИДЕО столкновения

Запись видеорегистратора, на которой зафиксирован момент столкновения автомобилей в поселке Безлюдовка, появилась в YouTube.


// Нацполиция

Напомним, вечпроом 8 февраля в поселке Безлюдовка автомобиль «Chery» выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилями «Daewoo» и «Seat».

Видеозапись сделана на регистратор автомобиля третьего участника аварии.

Внимание, ненормативная лексика!

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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