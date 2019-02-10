Участник тройного ДТП поделился ВИДЕО столкновения

Запись видеорегистратора, на которой зафиксирован момент столкновения автомобилей в поселке Безлюдовка, появилась в YouTube.
Напомним, вечпроом 8 февраля в поселке Безлюдовка автомобиль «Chery» выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилями «Daewoo» и «Seat».
Видеозапись сделана на регистратор автомобиля третьего участника аварии.
Внимание, ненормативная лексика!
Попробуйте сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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