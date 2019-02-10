10.02.2019 10:29

80-летний харьковчанин сгорел от курения в постели (ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара в 9-этажном жилом доме Московского района погиб 80-летний мужчина.



// ГСЧС

Пожар возник в три часа дня 9 февраля в кевартире девятиэтажки по проспекту Тракторостроителей, 108.



Прибывшие на тушение пожарные увидели, что в комнате квартиры на шестом этаже горели диван и домашние вещи. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.

В задымленной квартире спасатели обнаружили тело хозяина дома, мужчины 1938 года рождения.

Пожар был локализован в 15:26 и в 15:56 ликвидировано полностью. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.