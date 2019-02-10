80-летний харьковчанин сгорел от курения в постели (ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара в 9-этажном жилом доме Московского района погиб 80-летний мужчина.
Пожар возник в три часа дня 9 февраля в кевартире девятиэтажки по проспекту Тракторостроителей, 108.
Прибывшие на тушение пожарные увидели, что в комнате квартиры на шестом этаже горели диван и домашние вещи. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.
В задымленной квартире спасатели обнаружили тело хозяина дома, мужчины 1938 года рождения.
Пожар был локализован в 15:26 и в 15:56 ликвидировано полностью. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
Попробуйте сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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