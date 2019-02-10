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10.02.2019  10:29   

80-летний харьковчанин сгорел от курения в постели (ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара в 9-этажном жилом доме Московского района погиб 80-летний мужчина.


// ГСЧС

Пожар возник в три  часа дня 9 февраля в кевартире девятиэтажки по проспекту Тракторостроителей, 108.

Прибывшие на тушение пожарные увидели, что в комнате квартиры на шестом этаже горели диван и домашние вещи. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.

В задымленной квартире спасатели обнаружили тело хозяина дома, мужчины 1938 года рождения.

Пожар был локализован в 15:26 и в 15:56 ликвидировано полностью. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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