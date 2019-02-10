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10.02.2019  14:32   

Похищение двухлетней девочки: биологический отец вернул ребенка матери

Семейный конфликт разрешился после вмешательства полиции.


// Нацполиция

5 февраля в Киевский отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что биологический отец ребенка забрал ее без согласия матери и уехал в неизвестном направлении. При этом телефон мужчины находился вне зоны досягаемости.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось выйти на связь с отцом ребенка и уговорить его вернуть девочку матери. В отношении ребенка противоправных действий совершено не было. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, полиция, харьков
 
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