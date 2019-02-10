Икра красная и щучья не попала на черный рынок Харькова (ВИДЕО, ФОТО)

Автомобиль, упакованный икрой, задержали сегодня на рассвете у границы с Россией военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.
О правонарушении оперативникам Восточного регионального управления Госпогранслужбы сообщили заранее.
В направлении российского поселка Новопетровка и украинского Отрадное пограничники отдела «Тополя» остановили автомобиль УАЗ, груженный контрабандой. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник.
Правонарушитель был задержан, товар и транспортное средство изъято и установленным порядком переданы компетентным органам. Его стоимость установит экспертиза.
В отношении гражданина Украины составлены административные документы за нарушение государственной границы, его дальнейшую судьбу решит суд.
Попробуйте сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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