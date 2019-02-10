10.02.2019 14:44

Икра красная и щучья не попала на черный рынок Харькова (ВИДЕО, ФОТО)

Автомобиль, упакованный икрой, задержали сегодня на рассвете у границы с Россией военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.



// Госпогранслужба

О правонарушении оперативникам Восточного регионального управления Госпогранслужбы сообщили заранее.

В направлении российского поселка Новопетровка и украинского Отрадное пограничники отдела «Тополя» остановили автомобиль УАЗ, груженный контрабандой. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник.



Правонарушитель был задержан, товар и транспортное средство изъято и установленным порядком переданы компетентным органам. Его стоимость установит экспертиза.

В отношении гражданина Украины составлены административные документы за нарушение государственной границы, его дальнейшую судьбу решит суд.