Главная Новости Криминал и происшествия Икра красная и щучья не попала на черный рынок Харькова (ВИДЕО, ФОТО)
10.02.2019  14:44   

Икра красная и щучья не попала на черный рынок Харькова (ВИДЕО, ФОТО)

Автомобиль, упакованный икрой, задержали сегодня на рассвете у границы с Россией военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.


// Госпогранслужба

О правонарушении оперативникам Восточного регионального управления Госпогранслужбы сообщили заранее.

В направлении российского поселка Новопетровка и украинского Отрадное пограничники отдела «Тополя» остановили автомобиль УАЗ, груженный контрабандой. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник.

Правонарушитель был задержан, товар и транспортное средство изъято и установленным порядком переданы компетентным органам. Его стоимость установит экспертиза.

В отношении гражданина Украины составлены административные документы за нарушение государственной границы, его дальнейшую судьбу решит суд.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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