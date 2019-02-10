Хулиганство в метро: полиция открыла дело

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий в харьковском метрополитене.
9 февраля в 22:00 около 20 молодых собрались на станции метро «Архитектора Бекетова» и с целью протеста против подорожания стоимости проезда грубо нарушали общественный порядок.
Полицейские задержали двух 16-летних и 15-летнего участников акции. В присутствии родителей подростки были опрошены и отпущены.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Попробуйте сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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