10.02.2019 20:51

Хулиганство в метро: полиция открыла дело

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий в харьковском метрополитене.



// YouTube

9 февраля в 22:00 около 20 молодых собрались на станции метро «Архитектора Бекетова» и с целью протеста против подорожания стоимости проезда грубо нарушали общественный порядок.



Полицейские задержали двух 16-летних и 15-летнего участников акции. В присутствии родителей подростки были опрошены и отпущены.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.