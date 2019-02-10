Главная Новости Криминал и происшествия Хулиганство в метро: полиция открыла дело
10.02.2019  20:51   

Хулиганство в метро: полиция открыла дело

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий в харьковском метрополитене.


// YouTube

9 февраля в 22:00 около 20 молодых собрались на станции метро «Архитектора Бекетова» и с целью протеста против подорожания стоимости проезда грубо нарушали общественный порядок.

Полицейские задержали двух 16-летних и 15-летнего участников акции. В присутствии родителей подростки были опрошены и отпущены.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  хулиганство, метро, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.02 Криминал и происшествия Под Харьковом хулиганы облили машину кислотой (ФОТО) 29.12 Криминал и происшествия Подростки побили шары на главной елке Зачепиловки (ФОТО) 23.11 Криминал и происшествия Ночные разборки с коктейлем Молотова: новые подробности (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове планируют до конца 2020 года всех обеспечить тепловыми счетчиками
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 