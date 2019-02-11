Внимание! Из больницы сбежал подросток в футболке и джинсах (ФОТО)

Немышлянским отделом полиции устанавливается местонахождение Даниила Бабия, 2002 года рождения.
Парень 10 февраля ушел из Харьковской городской больницы № 18 и до настоящего времени о нем ничего не известно.
На вид Даниилу 16-17 лет, рост 180-182 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы.
На время исчезновения был одет в футболку и синие джинсы.
«Если у вас есть любая информация о местонахождении подростка, просим сообщить по телефонам: (0572) 93-50-40, 063-32-24-500, 095-87-30-371, 102 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
Попробуйте сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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