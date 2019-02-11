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11.02.2019  07:19   

Внимание! Из больницы сбежал подросток в футболке и джинсах (ФОТО)

Немышлянским отделом полиции устанавливается местонахождение Даниила Бабия, 2002 года рождения.


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Парень 10 февраля ушел из Харьковской городской больницы № 18 и до настоящего времени о нем ничего не известно.

На вид Даниилу 16-17 лет, рост 180-182 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы.

На время исчезновения был одет в футболку и синие джинсы.

«Если у вас есть любая информация о местонахождении подростка, просим сообщить по телефонам: (0572) 93-50-40, 063-32-24-500, 095-87-30-371, 102 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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