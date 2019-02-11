11.02.2019 08:17

Розыск: в ДТП велосипедисту пробили голову, автомобиль с места аварии скрылся (ФОТО)

Столкновение произошло 9 февраля по улице Живописная поселка Екатериновка Лозовского района.



// Нацполиция

Неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2106 белого цвета допустил наезд на велосипедиста.



41-летний пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом голени был госпитализирован в отделение реанимации районной больницы.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться в Лозовской отдела полиции по адресу: Харьковская область, город Лозовая, ул. Ярослава Мудрого д. 7 телефон 9-00-64 или 102.



