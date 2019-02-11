Поножовщина в электричке: у полиции есть подозреваемый

Злоумышленнику, который едва не убил своего попутчика в электропоезде, сообщено о подозрении.
Как выяснили правоохранители, 35-летний мужчина в ходе ссоры нанес несколько ударов ножом потерпевшему и скрылся.
В ходе проведения отработки территории Харьковской области полицейские задержали злоумышленника. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.
Напомним, 7 февраля в 22:54 в поезде сообщением «Казачья Лопань - Харьков» ранили ножом 43-летнего мужчину. Пострадавший с резаной раной шеи, плеча и проникающим ножевым ранением в области живота был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Следователями Дергачевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Попробуйте сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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