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11.02.2019  08:35   

Поножовщина в электричке: у полиции есть подозреваемый

Злоумышленнику, который едва не убил своего попутчика в электропоезде, сообщено о подозрении.


// Нацполиция

Как выяснили правоохранители, 35-летний мужчина в ходе ссоры нанес несколько ударов ножом потерпевшему и скрылся.

В ходе проведения отработки территории Харьковской области полицейские задержали злоумышленника. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.

Напомним, 7 февраля в 22:54 в поезде сообщением «Казачья Лопань - Харьков» ранили ножом 43-летнего мужчину. Пострадавший с резаной раной шеи, плеча и проникающим ножевым ранением в области живота был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователями Дергачевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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