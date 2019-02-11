11.02.2019 08:35

Поножовщина в электричке: у полиции есть подозреваемый

Злоумышленнику, который едва не убил своего попутчика в электропоезде, сообщено о подозрении.



// Нацполиция

Как выяснили правоохранители, 35-летний мужчина в ходе ссоры нанес несколько ударов ножом потерпевшему и скрылся.

В ходе проведения отработки территории Харьковской области полицейские задержали злоумышленника. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.



Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.



Напомним, 7 февраля в 22:54 в поезде сообщением «Казачья Лопань - Харьков» ранили ножом 43-летнего мужчину. Пострадавший с резаной раной шеи, плеча и проникающим ножевым ранением в области живота был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Следователями Дергачевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



