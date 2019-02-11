Главная Новости Криминал и происшествия 30 килограммов конопли, гранатомет и ружье: в сарае нашли много «полезных» в хозяйстве предметов (ФОТО)
11.02.2019  08:48   

30 килограммов конопли, гранатомет и ружье: в сарае нашли много «полезных» в хозяйстве предметов (ФОТО)

32-летний житель поселка Боровая хранил опасные вещества в хозяйственных постройках по месту жительства.


// Нацполиция

Во время санкционированного обыска оперативники Боровского отделения полиции обнаружили в доме злоумышленника корпус гранаты «РГД-5» с запалом к ​​ней и гранатомет «РПГ-23», охотничье ружье «ИЖ-27е» и один патрон к нарезному оружию калибра 9,3мм.

Кроме боеприпасов, полицейские обнаружили и изъяли в хозяйственной постройке кусты растения, похожего на коноплю и сухую измельченную вещество растительного происхождения, общим весом около 30 килограммов.

По словам мужчины, наркотические вещества он изготавливал для собственного употребления, а взрывоопасные предметы нашел около 2 лет назад на огороде и хранил для собственных нужд.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, наркотики, полиция, харьков
 
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