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11.02.2019  09:11   

В харьковском метро поймали зацепера

21-летний юноша, зацепившись за автосцепку хвостовой кабины электропоезда, проехал по перегону от станции метро «Архитектора Бекетова» до станции «Защитников Украины».


//gortransport.kharkov.ua

Там его задержали правоохранители.

Как отметили в Нацполиции, парень зашел на станцию «Архитектора Бекетова» в числе группы молодых людей, которые вечером 9 февраля грубо нарушали общественный порядок.

В отношении него следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  метро, полиция, харьков
 
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