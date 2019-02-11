11.02.2019 09:11

В харьковском метро поймали зацепера

21-летний юноша, зацепившись за автосцепку хвостовой кабины электропоезда, проехал по перегону от станции метро «Архитектора Бекетова» до станции «Защитников Украины».



//gortransport.kharkov.ua

Там его задержали правоохранители.

Как отметили в Нацполиции, парень зашел на станцию «Архитектора Бекетова» в числе группы молодых людей, которые вечером 9 февраля грубо нарушали общественный порядок.



В отношении него следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет.