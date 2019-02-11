В харьковском метро поймали зацепера

21-летний юноша, зацепившись за автосцепку хвостовой кабины электропоезда, проехал по перегону от станции метро «Архитектора Бекетова» до станции «Защитников Украины».
Там его задержали правоохранители.
Как отметили в Нацполиции, парень зашел на станцию «Архитектора Бекетова» в числе группы молодых людей, которые вечером 9 февраля грубо нарушали общественный порядок.
В отношении него следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Раздражительность витает в воздухе. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
влажн.:
давл.:
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