Пожилая женщина заблудилась в Харькове

Харьковские патрульные помогли женщине вернуться домой.
Днем 10 февраля патрульные получили сообщение об обнаружении потерявшегося человека в Холодногорском районе города.
Прибыв по указанному адресу патрульные обнаружили пожилую женщину. Она не помнит где живет.
Связавшись с дежурной частью полицейские установили адрес проживания женщины.
Пожилую даму патрульные отвезли домой.
Раздражительность витает в воздухе. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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