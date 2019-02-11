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11.02.2019  09:31   

Пожилая женщина заблудилась в Харькове

Харьковские патрульные помогли женщине вернуться домой.


// Патрульная полиция

Днем 10 февраля патрульные получили сообщение об обнаружении потерявшегося человека в Холодногорском районе города.

Прибыв по указанному адресу патрульные обнаружили пожилую женщину. Она не помнит где живет.

Связавшись с дежурной частью полицейские установили адрес проживания женщины.

Пожилую даму патрульные отвезли домой.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  потеряла память, полиция, харьков
 
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