Арсенал оружия обнаружили в харьковском гараже

25 опасных предметов изъяли правоохранители из гаражного помещения.
Осмотр помещения проходил в рамках уголовного производства по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 25 предметов, похожих на гранатометный выстрел, револьвер "Snipe-3" cal 4 мм - "Flobert", оснащенный 7 патронами калибра 5,6 мм, предмет похожий на гранату с металлическим кольцом, два магазина, снаряженных патронами в количестве 43 штуки калибра 5,45 мм, две дымовые шашки и ружье "Бекас-12М".
Изъятое направлено на исследование. Место и цель приобретения устанавливаются.
Раздражительность витает в воздухе. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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