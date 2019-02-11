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11.02.2019  10:31   

Арсенал оружия обнаружили в харьковском гараже

25 опасных предметов изъяли правоохранители из гаражного помещения.


// Нацполиция

Осмотр помещения проходил в рамках уголовного производства по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 25 предметов, похожих на гранатометный выстрел, револьвер "Snipe-3" cal 4 мм - "Flobert", оснащенный 7 патронами калибра 5,6 мм, предмет похожий на гранату с металлическим кольцом, два магазина, снаряженных патронами в количестве 43 штуки калибра 5,45 мм, две дымовые шашки и ружье "Бекас-12М".

Изъятое направлено на исследование. Место и цель приобретения устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, полиция, харьков
 
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