11.02.2019 10:56

Припаркованный у дома Mersedes сгорел на Салтовке

Причина возникновения пожара выясняется.



// ГСЧС

О пожаре возле дома № 73 на Салтовском шоссе сообщили 11 февраля в 2:27.

Там горел припаркованній Mersedes 2018 года выпуска.



На тушение выехали 2 пожарных расчета 5-й пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия спасателей огонь охватил панель приборов, салон и кузов авто. Площадь пожара составила около 8 кв.м.



С помощью пены в 2:34 огонь был локализован и в 3:17 ликвидирован. Другие автомобили не пострадали.