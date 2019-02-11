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11.02.2019  10:56   

Припаркованный у дома Mersedes сгорел на Салтовке

Причина возникновения пожара выясняется.


// ГСЧС

О пожаре возле дома № 73 на Салтовском шоссе сообщили 11 февраля в 2:27.

Там горел припаркованній Mersedes 2018 года выпуска.

На тушение выехали 2 пожарных расчета 5-й пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия спасателей огонь охватил панель приборов, салон и кузов авто. Площадь пожара составила около 8 кв.м.

С помощью пены в 2:34 огонь был локализован и в 3:17 ликвидирован. Другие автомобили не пострадали.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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