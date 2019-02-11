Припаркованный у дома Mersedes сгорел на Салтовке

Причина возникновения пожара выясняется.
О пожаре возле дома № 73 на Салтовском шоссе сообщили 11 февраля в 2:27.
Там горел припаркованній Mersedes 2018 года выпуска.
На тушение выехали 2 пожарных расчета 5-й пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия спасателей огонь охватил панель приборов, салон и кузов авто. Площадь пожара составила около 8 кв.м.
С помощью пены в 2:34 огонь был локализован и в 3:17 ликвидирован. Другие автомобили не пострадали.
Раздражительность витает в воздухе. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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