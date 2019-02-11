Маршрутка устроила ДТП на Краснодарской

Авария произошла около половины девятого утра 11 февраля на улице Краснодарской, 183.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автобуса I-van, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Mazda.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автобуса I-van патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.
Раздражительность витает в воздухе. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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