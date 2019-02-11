11.02.2019 11:05

Маршрутка устроила ДТП на Краснодарской

Авария произошла около половины девятого утра 11 февраля на улице Краснодарской, 183.



// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автобуса I-van, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Mazda.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автобуса I-van патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.