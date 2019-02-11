11.02.2019 13:15

Совместными действиями силовых ведомств раскрыта группировка, разворовывающая государственные нефтепродукты на ж/д

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась хищением нефтепродуктов АО «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины».



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Оперативники установили, что 40-летний житель Балаклейского района Харьковской области организовал механизм хищения светлых нефтепродуктов с железнодорожных цистерн Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти. Для преступной деятельности он привлек еще трех сообщников, в том числе должностных лиц железнодорожной станции.

Должностные лица станции указывали, в которых цистернах находится конкретный вид нефтепродуктов - бензин, дизельное топливо или газовый конденсат, а также обеспечивали пребывания цистерн на конкретных путях в течение времени, необходимого для кражи.

Другие участники группы в темное время суток с помощью специального оборудования раскрывали цистерны и сливали нефтепродукты в транспортные средства, специально оборудованные резервуарами для воды. По информации спецслужбы, участники группы совершали кражи два-три раза в неделю, похищая каждый раз около двух тонн топлива.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов похищения и сбыта злоумышленниками государственных нефтепродуктов.

9 февраля сотрудники СБУ задержали членов преступной группы «на горячем» при попытке угона с железнодорожной цистерны партии газового конденсата общим весом 7 тонн на сумму более 100 000 гривен.

Во время ряда обысков по местам проживания членов группы правоохранители изъяли большое количество вещественных доказательств: подготовлены для реализации нефтепродукты, средства для незаконного проникновения в цистерны, специально оборудованные транспортные средства, гибкие трубопроводы, а также денежные средства, полученные преступным путем.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о переквалификации действий злоумышленников по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.