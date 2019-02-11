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11.02.2019  15:31   

83-летняя женщина погибла в пожаре (ФОТО)

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.


// ГСЧС

Пожар в частном доме по улице Полевой села Малая Даниловка начался днем 10 февраля.

Получив вызов в 15:46, на тушение отправились 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС в составе 15 спасателей.

На месте установили, что огнем охвачены деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель в комнате дома на площади около 25 кв.м.

Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело хозяйки дома, женщины 1936 г.р.

В 16:11 пожар был локализован, а в 16:54 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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