11.02.2019 15:31

83-летняя женщина погибла в пожаре (ФОТО)

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.



// ГСЧС

Пожар в частном доме по улице Полевой села Малая Даниловка начался днем 10 февраля.

Получив вызов в 15:46, на тушение отправились 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС в составе 15 спасателей.

На месте установили, что огнем охвачены деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель в комнате дома на площади около 25 кв.м.

Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело хозяйки дома, женщины 1936 г.р.



В 16:11 пожар был локализован, а в 16:54 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.