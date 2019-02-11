83-летняя женщина погибла в пожаре (ФОТО)

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Пожар в частном доме по улице Полевой села Малая Даниловка начался днем 10 февраля.
Получив вызов в 15:46, на тушение отправились 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС в составе 15 спасателей.
На месте установили, что огнем охвачены деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель в комнате дома на площади около 25 кв.м.
Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело хозяйки дома, женщины 1936 г.р.
В 16:11 пожар был локализован, а в 16:54 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
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