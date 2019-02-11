Убийство таксиста на Основе: в полиции рассказали подробности (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Основянском районе.
Тело 55-летнего погибшего с признаками насильственной смерти обнаружено на улице Вокзальной.
По свидетельствам очевидцев, мужчине перерезали горло.
Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 11 февраля в 12:43.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время работниками полиции проводится осмотр места происшествия и следственно-розыскные действия по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев, а также лиц, причастных к совершению преступления.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
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