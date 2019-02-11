11.02.2019 14:50

Убийство таксиста на Основе: в полиции рассказали подробности (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Основянском районе.



// Нацполиция

Тело 55-летнего погибшего с признаками насильственной смерти обнаружено на улице Вокзальной.

По свидетельствам очевидцев, мужчине перерезали горло.



Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 11 февраля в 12:43.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время работниками полиции проводится осмотр места происшествия и следственно-розыскные действия по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев, а также лиц, причастных к совершению преступления.