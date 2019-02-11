«Минера» Гоптовки просят направить на принудительное лечение

Прокуратура направила в Дергачевский районный суд области ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении подозреваемого в ложном сообщении о готовящемся взрыве.
24 октября прошлого года на полицейском посту вблизи с. Гоптовка 34-летний пассажир легковушки угрожал взорвать себя.
Мужчина сообщил полицейским, что имеет при себе взрывчатку и угрожал привести ее в действие. Подозреваемый якобы решил уйти из жизни и «забрать с собой всех желающих» по религиозным мотивам.
Из-за вероятной угрозы взрыва правоохранители на несколько часов перекрыли движение по автодороге.
Во время проведения досудебного следствия был назначен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая. По заключению экспертов, подозреваемый, как на момент совершения преступления, так и сегодня, не осознает своих действий и не может управлять ими. Поэтому требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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