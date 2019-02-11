Харьковского пограничника СБУ разоблачила на взятке

Военнослужащий Харьковского пограничного отряда разоблачен в систематическом получении взяток
Оперативники СБУ установили, что военнослужащий отдела пограничной службы вместе с коллегами наладил механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. За вознаграждение в размере пять тысяч гривен злоумышленник обещал мигрантам, которые превысили сроки пребывания в Украине, не применять к ним меры соответствующего законодательного реагирования, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины пограничнику объявлено о подозрении в совершении преступления.
Во время дальнейших санкционированных следственных действий в служебных помещениях отдела пограничной службы и по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли денежные средства и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других задействованных в сделке лиц.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями ГБР при содействии подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы и под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
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