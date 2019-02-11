11.02.2019 16:35

Пострадавшие в ДТП требуют для виновников максимального наказания – в Киевском райсуде Харьков продолжаются дебаты

ДТП на Сумской: в судебных прениях выступают пострадавшие



://mediaport.ua

В Киевском райсуде сегодня слушают потерпевших и их представителей.

По состоянию на данный момент на заседании заслушали пострадавших Оксану Нестеренко, Николай Пономаренко, Людмила Фабрис, Тинатин Шевцова, их представителей, а также Игоря Берченко, Оксану Евтееву (Берченко), передает корреспондент «МедиаПорта» из зала суда.

Все пострадавшие, которые выступили на заседании, считают вину Зайцевой и Дронова доказанной. Для Зайцевой все просят максимального наказания - десяти лет заключения. Некоторые пострадавшие отметили, что считают вину Дронова меньше, но в этой части сослались на усмотрение суда.

Оксана Евтеева попросила у суда максимального наказания для обоих обвиняемых.

«Я хочу попросить суд принять справедливое наказание 10 лет для обоих. Но сначала я хочу попросить подумать вот о чем. И суд, и всех присутствующих. У каждого из нас есть близкие люди. Сейчас мы здесь, а они там где-то, за дверью. Никто не хочет их потерять.

Мы все хотим вернуться домой, увидеть их, обнять, поцеловать. И вот, представьте, что кто-то, пока вы здесь, унесет жизни вашего любимого человека.

Вы будете спрашивать себя: вы могли повлиять на это или нет? Я думаю, что решение, принятое этим судом, может повлиять на то, чтобы никто больше не чувствовал того, что чувствую я.

И дело не только в каких-то физических страданиях, а когда ты распланировал свою жизнь, а двое других так круто повернул, что ты в растерянности. Не знаешь, что тебе делать дальше, как жить », - сказала Оксана Евтеева.

Также все пострадавшие заявили о том, что не верят в искреннее раскаяние Зайцевой. Так, по мнению Людмилы Фабрис , Зайцева могла бы пообщаться с журналистами, но от комментариев каждый раз отказывается.

Пострадавшие выразили недовольство ходом следствия и экспертиз. Оксана Нестеренко назвала ситуацию с врачом-наркологом Еленой Федирко «цирком».

Пострадавший Игорь Берченко считает, что суд должен учесть данные токсикологических экспертиз, которые установили факт употребления опиатов, а следовательно, по мнению Берченко, является обстоятельством, отягчающим вину Зайцевой. Во время выступления Берченко обратился к матери Елены Зайцевой:

«Уважаемая Татьяна Павловна, вам сейчас тяжело, ваша дочь находится в СИЗО. А как нам быть? Мы нашу Диану никогда не увидим, - сказал Берченко. - Нам не деньги были нужны, которые сейчас представляются как смягчающее обстоятельство, нам была нужна реальная медицинская помощь ».