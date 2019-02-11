11.02.2019 18:59

Мужчина из ревности чуть не забил до смерти свою любовницу (ФОТО)

Женщина доставлена в Харьковскую областную больницу.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 27-летняя жительница поселка Казачья Лопань Дергачевского района на 26-28 неделе беременности в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломами основы черепа, обеих челюстей и костей носа была доставлена в Харьковскую областную больницу.

Сообщение о госпитализации женщины поступило в Дергачевский отдел полиции 11 февраля в 15:15.

В ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области сотрудниками группы быстрого реагирования патрульной полиции за совершение преступления был задержан 32-летний сожитель потерпевшей.

Как установили следователи, злоумышленник, имея умысел на убийство беременной сожительницы, в ходе ссоры ногами и руками нанес женщине несколько ударов в область головы и туловища.

Следователем открыто уголовное производство по 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.