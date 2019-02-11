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11.02.2019  18:59   

Мужчина из ревности чуть не забил до смерти свою любовницу (ФОТО)

Женщина доставлена в Харьковскую областную больницу.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 27-летняя жительница поселка Казачья Лопань Дергачевского района на 26-28 неделе беременности в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломами основы черепа, обеих челюстей и костей носа была доставлена в Харьковскую областную больницу.
 
Сообщение о госпитализации женщины поступило в Дергачевский отдел полиции 11 февраля в 15:15.
 
В ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области сотрудниками группы быстрого реагирования патрульной полиции за совершение преступления был задержан 32-летний сожитель потерпевшей.
 
Как установили следователи, злоумышленник, имея умысел на убийство беременной сожительницы, в ходе ссоры ногами и руками нанес женщине несколько ударов в область головы и туловища.
 
Следователем открыто уголовное производство по 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
 
В настоящее время решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, ревность, харьков
 
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