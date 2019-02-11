Главная Новости Криминал и происшествия После ужина в кафе молодой жиголо решил «взять» с дамы вещами
11.02.2019  19:25   

После ужина в кафе молодой жиголо решил «взять» с дамы вещами

Злоумышленник нанес потерпевшей телесные повреждения и завладел шубой, мобильным телефоном и женской сумкой.


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В полицию поступило заявление от 47-летней женщины о том, что малознакомый мужчина завладел ее личными вещами и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе профилактической отработки территории оперативники Основянского отдела полиции задержали 29-летнего неоднократно судимого мужчину, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления. Вещественные доказательства изъяты.

Как было установлено, потерпевшая познакомилась с мужчиной и они вместе употребляли алкогольные напитки в кафе. После чего они вышли на улицу, где злоумышленник ударил ей, забрал ценные вещи и скрылся.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  кафе, рецидивист, харьков, ограбление, полиция, шуба
 
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