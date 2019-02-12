Lexus врезался в припаркованный на внутрикварталке автомобиль (ФОТО)

Авария произошла 11 февраля около 12:30 на ул. Холодногорской, 10.
Водитель автомобиля Lexus не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной бокового интервала и совершил наезд на припаркованный автомобиль KIA Cerato, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материалы передадут в суд.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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