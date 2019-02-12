12.02.2019 08:19

Lexus врезался в припаркованный на внутрикварталке автомобиль (ФОТО)

Авария произошла 11 февраля около 12:30 на ул. Холодногорской, 10.



// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Lexus не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной бокового интервала и совершил наезд на припаркованный автомобиль KIA Cerato, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материалы передадут в суд.