12.02.2019 08:44

Задержан убийца таксиста на Основе (ФОТО)

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ним проводятся следственные действия.



// Нацполиция

Напомним, днем 11 февраля на улице Вокзальной убили 55-летнего водителя такси. Полиция выяснила приметы убийцы.



На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Правоохранители оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 50-летний мужчина скрывался у родственников на территории Основянского района.



В настоящее время полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.



Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Решается вопрос о уведомление о подозрении правонарушителю и избрании ему меры пресечения.



Фото: Facebook/Олег Бех