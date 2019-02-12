Задержан убийца таксиста на Основе (ФОТО)

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ним проводятся следственные действия.
Напомним, днем 11 февраля на улице Вокзальной убили 55-летнего водителя такси. Полиция выяснила приметы убийцы.
На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Правоохранители оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 50-летний мужчина скрывался у родственников на территории Основянского района.
В настоящее время полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Решается вопрос о уведомление о подозрении правонарушителю и избрании ему меры пресечения.
Фото: Facebook/Олег Бех
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