12.02.2019 09:39

Под Харьковом – пожар с погибшим

В Харьковском районе на пожаре погиб 61-летний мужчина.



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О пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Кутузовка, на улице Садовой, 5 сообщили 11 февраля в 23:08.

К месту происшествия выехало 2 отделения службы спасения на автоцистернах с 18 и 5-й пожарно-спасательных частей города Харькова в составе 10 спасателей.

На момент их прибытия в одной из комнат квартиры на третьем этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело хозяина квартиры 1957 года рождения.



Пожар был локализован в 23:48, и в 00:20 уже 12 февраля ликвидирован полностью. Причина возникновения пожара устанавливается.