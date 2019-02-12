Под Харьковом – пожар с погибшим

В Харьковском районе на пожаре погиб 61-летний мужчина.
О пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Кутузовка, на улице Садовой, 5 сообщили 11 февраля в 23:08.
К месту происшествия выехало 2 отделения службы спасения на автоцистернах с 18 и 5-й пожарно-спасательных частей города Харькова в составе 10 спасателей.
На момент их прибытия в одной из комнат квартиры на третьем этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.
Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело хозяина квартиры 1957 года рождения.
Пожар был локализован в 23:48, и в 00:20 уже 12 февраля ликвидирован полностью. Причина возникновения пожара устанавливается.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: